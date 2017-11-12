В США успішно запустили ракету Antares, яку розробляли за участю українців

В Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск модернізованої ракети-носія середнього класу Antares-230 із транспортним космічним кораблем Cygnus.

Про це повідомила прес-служба Державного космічного агентства України.

«12 листопада 2017 року о 14 годині 19 хвилин за київським часом із о. Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск модернізованої ракети-носія середнього класу Antares-230 із транспортним космічним кораблем Cygnus», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що українські фахівці брали участь у підготовці та проведенні пуску.

За інформацією агентства, головним розробником ракети-носія є американська компанія Orbital АТК.

«Основну конструкцію першого ступеня створюють вітчизняні державні підприємства космічної галузі КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля та ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (обидва Дніпро) в кооперації з підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) та інші», - відзначили в прес-службі.

Наголошується, що вантажний корабель Cygnus доставить на Міжнародну космічну станцію 3229 кг вантажу на замовлення NASA.

У агентстві також повідомили, що стикування корабля Cygnus зі станцією заплановано на 14 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2017 року у Французькій Гвіані з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети Vega з виготовленим в Україні двигуном.