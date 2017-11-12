На космодромі Куру успішно запустили європейську ракету Vega із виготовленим в Україні двигуном - Порошенко

У Французькій Гвіані з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети Vega, двигун якої виготовлений на заводі "Південмаш" в Україні.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Європейська ракета-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Маршовий двигун РД-843 4 ракети-носія розроблений Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та виготовлений Державним підприємством «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», - зазначив глава держави.

За інформацією Державного космічного агентства України, запуск відбувся 8 листопада 2017 року близько 03:40.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня відбувся успішний пуск ракети Vega з українським двигуном. За словами Порошенка, тоді це був дев’ятий пуск у рамках програми Vega та перший у 2017 році.