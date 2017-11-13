Росіянина засудили за розпалювання в інтернеті ненависті до українців

Петроградський районний суд Санкт-Петербурга засудив чоловіка до позбавлення волі на один рік умовно за розпалювання в соціальній мережі «ВКонтакте» ненависті до українців. Про це повідомляється в Telegram-каналі об'єднаної прес-служби міських судів, передає РБК.

Читайте такожУ Німеччині вступив у дію закон проти ненависті в інтернеті: перевірятимуть Facebook та VK

Відносно чоловіка було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Як встановив суд, в серпні 2014 року розмістив в одній із груп у соціальній мережі текст «з метою збудження ненависті і ворожнечі за ознаками національності — українців». Крім того, обвинувачений також хотів «принизити гідність людини і групи осіб за ознаками національності — українців та представників народів Середньої Азії».

Чоловік «діяв умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій», — йдеться в повідомленні. На думку слідчих, обвинувачений «передбачав можливість настання суспільно-небезпечних наслідків і бажала їх настання».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Литві зупинили мовлення російського каналу через підбурювання Жириновським до війни.