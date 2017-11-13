У Росії обвалилася частина 10-поверхової новобудови: загинуло три людини

Три людини загинули при обваленні сходового маршу з десятого по перший поверх в будинку в російському Саранську. Про це повідомило "РИА Новости" джерело в екстрених службах Мордовії.

"Будівельник, не подає ознак життя, перебуває під завалом, його витягують", - сказав співрозмовник агентства.

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В регіональному управлінні Слідчого комітету поки не підтвердили інформацію про двох загиблих. За словами джерела, це також робітники, їхні тіла вже дістали.

Обвалення сталося в будинку на перетині вулиць Фурманова та Гагаріна, де на момент події було побудовано 10 поверхів.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в російському Іжевську обвалилися дев'ять поверхів житлового будинку. В результаті загинули щонайменше шість людей, п'ятеро осіб постраждали.