У США дві групи поліцейських під прикриттям помилково напали одна на одну

Дві команди поліцейських із різних департаментів Детройта, які працювали під прикриттям, напали одна на одну в ході проведення операції по затриманню наркоманів і дилерів. Про це повідомляє Fox 2 Detroit.

Зіткнення сталося 9 листопада. Двоє поліцейських із 12-ї дільниці прикинулися наркоторговцями, сподіваючись зловити потенційних покупців речовин. У цей момент до них підійшли ще двоє правоохоронців із 11-ї дільниці — вже в образі клієнтів.

Друга пара поліцейських раптово дістала зброю і наказала першій лягати на землю. Потім інші правоохоронці з 12-ї дільниці увірвалися в будинок, щоб влаштувати обшук. Однак там вже працювали поліцейські з іншої групи.

В результаті зав'язалася бійка, в ході якої правоохоронці почали навіть «розмахувати зброєю». Після інциденту один з потерпілих був госпіталізований.

Про інцидент повідомили керівництво департаментів. Ведеться розслідування.