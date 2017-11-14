"Милий Трюдо": прем'єр Канади розцілував філіппінських жінок-підприємців (відео)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зачарував філіппінських жінок-підприємців, розцілувавши їх в щоки. Про це повідомляє місцевий портал Rappler.

Канадський прем'єр-міністр провів зустріч з учасниками проекту Great Women Project, який спрямований на надання допомоги жінкам-підприємцям, зайнятим у сфері малого бізнесу.

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Як пише видання, після завершення програми одна з учасниць попросила Трюдо поцілувати її в щоку, що він і зробив. Незабаром канадському прем'єру довелося розцілувати всіх філіппінських жінок-підприємців, які знаходились у кімнаті. Поцілунок в щоку "дістався" і чоловікові-підприємцю, який також опинився на заході.

Відео викликало бурхливу реакцію у користувачів мережі. У коментарях до відео дівчата стали хвалити Трюдо за його "неймовірну доброту" і називати "милим".

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