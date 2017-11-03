Гройсман подарував Трюдо українські шкарпетки (відео)
04:54, 03 листопада 2017Політика
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Яскраві шкарпетки - одне із захоплень прем'єр-міністра Канади.
Колекція шкарпеток Джастіна Трюдо поповнилася українським екземпляром. Презент колезі під час візиту до Канади передав Володимир Гройсман, повідомляє ТСН.
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"Просуваємо український експорт", - написала в соцмережі торговий представник України Наталія Микольська та виклала світлину. Яскраві шкарпетки із незвичними візерунками - одне із захоплень прем'єр-міністра Канади.
Як повідомляв УНІАН, на Bloomberg Global Business Forum у Нью-Йорку 20 вересня канадський прем'єр прийшов у шкарпетках із Чубаккою.
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