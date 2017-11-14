Невідомий відкрив стрілянину по перехожих у Ніцці

Невідомий кілька разів обстріляв перехожих поблизу порту у французькій Ніцці, повідомляє газета Nice-Matin.

Відзначається, що правоохоронці оточили місце події. Інформації про постраждалих поки немає.

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Тим часом телеканал Franceinfo повідомляє з посиланням на поліцію, що в результаті стрілянини постраждалих немає. За даними ЗМІ, стрільця не знайшли.

Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 27 людей, ще 24 отримали поранення.