Невідомий відкрив стрілянину по перехожих у Ніцці
15:33, 14 листопада 2017Світ
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Правоохоронці оточили місце події.
Ілюстрація / REUTERS
Невідомий кілька разів обстріляв перехожих поблизу порту у французькій Ніцці, повідомляє газета Nice-Matin.
Відзначається, що правоохоронці оточили місце події. Інформації про постраждалих поки немає.
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Тим часом телеканал Franceinfo повідомляє з посиланням на поліцію, що в результаті стрілянини постраждалих немає. За даними ЗМІ, стрільця не знайшли.
Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті стрілянини в баптистській церкві в американському штаті Техас загинули 27 людей, ще 24 отримали поранення.
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