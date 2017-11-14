У Міноборони РФ вже знайшли винного у "конфузі" зі скріншотом із гри

Міноборони Росії почало перевірку щодо співробітника, який помилково прикріпив фотоматеріали до заяви військового відомства про дії коаліції США в Сирії. Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на міністерство.

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«Міноборони Росії проводить перевірку щодо цивільного співробітника одного з підрозділів, який помилково прикріпив фотоматеріали до заяви військового відомства про взаємодію очолюваної США міжнародної коаліції і бойовиків ІД в районі аль-Букемаля», — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в соцмережах і на сайті Міноборони до публікацій по Сирії був прикріплений скріншот з мобільної гри.