"Незаперечні" докази співпраці США з ІД, викладені Міноборони РФ, виявилися скріншотом із гри

Міністерство оборони РФ 14 листопада опублікувало у своєму твітері «незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів ІДІЛ» — серію чорно-білих фото. Знімки, заявило Міноборони, були зроблені 9 листопада в околицях міста Абу-Кемаль в Сирії. Про це пише "Медуза".

Одне з опублікованих Міноборони фото, звернула увагу дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT), — це скріншот мобільної гри «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Читайте такожУ Росії припинили збирати біологічний матеріал для Пентагону - Роскомнагляд

Після виходу публікації «Медузи» Міноборони РФ видалило твіт із «незаперечними» доказами (залишилася його англомовна версія), а також прибрало скріншоти зі свого фейсбуку. У «Медузи» зберігся скріншот публікації.

На фото Міноборони у верхньому правому куті видно фрагмент напису «Development footage. This is a work in progress. All content subject to change», що з'являється в грі.

Частина фотографій, опублікованих Міноборони і зроблених 9 листопада, є кадрами із відео, знятого іракськими військовими у вересні 2016 року. На ролику показана атака бойовиків «Ісламського держави» під містом Фаллуджа в Іраку.