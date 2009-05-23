Експерт закликає не довіряти Румунії

Румунія є головним конкурентом України в Причорномор’ї.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

«Україні потрібно було 17 років та програш у Гаазькому суді щодо шельфу в Чорному морі, щоб усвідомити, що Бухарест є не «адвокатом Києва в Євросоюзі», а конкурентом в Причорномор’ї. Причому, наші конкурентні відносини вже давно вийшли за межі товаристського змагання», - сказав В.КУЛИК.

Зокрема, він зауважив, що мова йде про те, що Румунія планомірно витісняє Київ з транспортних потоків на Дунаї, формує свій гуманітарний простір на нашій території. А загальний стан міждержавних відносин, взаємопроникнення інвестицій та відсутність вагомих об’єктів, які знаходилися б у власності українців в Румунії, чи румун в Україні, свідчить про низьку зацікавленість сторін у регіональній співпраці, відзначає експерт.

В.КУЛИК зауважив, що румунські експерти не приховують, що політика «поглинання Молдови» - це довготривала перспектива, наріжним каменем якої є формування румунського культурного простору під гаслом «одна нація – дві держави» в єдиній Європі, куди входитимуть сама Румунія, правобережна Молдова (Бессарабія) (друга румунська держава), а також, можливо, частина Одеської й Чернівецької областей, де компактно проживають «румуни».

Експерт зауважив, що вступ Румунії до ЄС, всупереч очікуванням багатьох експертів, не стримав, а навпаки „розв’язав руки” експансіоністській політиці офіційного Бухареста на території Молдови. В.КУЛИК відзначив, що Брюссель опинився фактично неспроможним протистояти темпам оформлення румунського громадянства населенню Молдови та стримувати гучні заяви Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ, в яких містилися відверті натяки на можливість відколу Придністров’я від РМ.

В.КУЛИК вважає, що після парламентських виборів 5 квітня 2009 року в Республіці Молдова формується новий політичний простір, який характеризується підвищеними ризиками для внутрішньополітичної стабільності в РМ. Події 7-9 квітня, акції непокори в Кишиневі, показали, що в сусідній країні існує потужне протестне середовище, яке не бажає йти на компроміси з правлячою партією та більшою мірою зорієнтоване на інтеграцію Молдови з Румунією, констатував він.