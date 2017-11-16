У Москві знайшли мертвим одного з керівників МЗС Росії

12:24, 16 листопада 2017
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Обставини загибелі російського дипломата поки невідомі.

Російського дипломата знайшли мертвим / фото УНІАН

Високопоставлений російський дипломат, один з керівників МЗС Росії, помер за загадкових обставин, його знайшли мертвим у Москві. Загиблий - заступник голови департаменту протоколу Сергій Барашков.

Барашков три доби не з'являвся на роботі, передає Telegram-канал Mash.

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Коли до нього прийшли додому поліцейські, виявилося, що він весь цей час був мертвий й лежав у заповненій ванні з водою.

Заяву про його зникнення подавав особисто керівник департаменту протоколу Міністерства закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня померла депутат Державної думи РФ, завідувач кафедри акушерства і гінекології Сибірського державного медичного університету Ірина Євтушенко.

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