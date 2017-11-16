У Білорусі засудили бойовика, який воював на Донбасі за "ДНР"

У Білорусі Гомельський обласний суд 16 листопада оголосив вирок щодо жителя Речиці. Він визнаний винним в участі «на території іноземної держави в збройному формуванні однієї з протиборчих сторін, а так само участь у збройному конфлікті, військових діях без уповноваження держави». Про це повідомляє Naviny.by з посиланням на "БелаПАН".

Жителю Речиці призначено покарання у вигляді двох років обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу обвинуваченому змінено на підписку про невиїзд і належну поведінку. Його звільнили з-під варти в залі суду. Вирок в законну силу не вступив, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

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Неофіційно відомо, що мова йде про участь у збройному формуванні, яке діяло на території самопроголошеної "ДНР".

Раніше повідомлялося, що в Білорусі вперше засудили бойовика "ДНР".