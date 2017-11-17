Британський міністр: Франція та Німеччина блокують процес переговорів щодо Brexit

Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив, що Франція та Німеччина блокують Brexit-угоду, та перерахував п'ять країн ЄС, які хочуть перейти до наступного етапу переговорів. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

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Девіс виділив Францію та Німеччину, заявивши, що вони блокують прогрес у переговорах у Брюсселі, в той час як п'ять країн ЄС хочуть укласти угоду. Його коментарі з'явилися саме перед тим, як британська прем'єрка Тереза Мей готується зустрітися з Дональдом Туском, президентом Європейської Ради, на саміті у Швеції.

"Багато хто з них хоче йти далі (у переговорах - Ред.). Ви знаєте, вони бачать, що це дуже важливо для них. Такі країни, як Данія, такі країни, як Нідерланди, такі країни, як Італія та Іспанія. Країни, подібні до Польщі, можуть побачити велику, велику вигоду у майбутній угоді, про яку ми говоримо", - сказав Девіс.

Відповідаючи на запитання, чи Німеччина та Франція затримують процес, Девіс сказав: "Якщо чесно, то Німеччина та Франція, і ви знаєте, що це є відкритим секретом Європи, що вони є найпотужнішими гравцями у європейській спільноті. Звичайно, що так (затримують процес - Ред.). І їхня думка має сильний вплив, іноді дуже переконливий. Але це рішення усієї Європи, це рішення 27 країн".

Як повідомляв УНІАН, раніше Велика Британія звинуватила Росію у втручанні в референдум по Brexit.