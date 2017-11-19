У Марокко під час роздачі гуманітарної допомоги загинули не менше 17 осіб, ще 38 постраждали

У Марокко в результаті масової паніки, що виникла під час роздачі гуманітарної допомоги, загинули не менше 17 осіб.

Інцидент стався в неділю, 19 листопада, в селі Сіді Буалем, розташованому неподалік від портового міста Ес-Сувейра, передає Deutsche Welle. В ході виниклої тисняви, за даними влади країни, постраждали щонайменше 38 осіб.

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Тиснява сталася під час роздачі продуктових пакетів на місцевому ринку, на якому одночасно зібралися близько тисячі осіб. Більшість жертв і постраждалих - жінки. Процес роздачі продуктів харчування не був організований належним чином, що, судячи з усього, і призвело до трагедії, зазначив керівник однієї з марокканських молодіжних організацій, яка бере участь в роздачі допомоги малозабезпеченим - поширену практику в бідних регіонах країни.

Місцеві правоохоронні органи розпочали розслідування, щоб з'ясувати, хто несе відповідальність за трагічний інцидент. За даними МВС Марокко, король Мухаммед VI розпорядився надати сім'ям жертв і постраждалих необхідну підтримку. Крім того, влада країни візьме на себе витрати на похорон і медичну допомогу.