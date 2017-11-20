Літак-розвідник США пролетів вздовж кордону Калінінградської області РФ

Літак радіотехнічної розвідки військово-повітряних сил США Boeing RC-135W здійснив обліт Калінінградській області РФ. Про це в Twitter повідомляє відстежує переміщення військових літаків сервіс Mil Radar.

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За даними сервісу, борт 62-4132 вилетів з військової авіаційної бази Королівських військово-повітряних сил Великобританії Милденхолл і в рамках "балтійської місії" пройшов уздовж західної і південної кордону Калінінградської області. Західний кордон він пролетів двічі (в одну і іншу сторону), а південну – тричі.

Літак при цьому знаходився в повітряному просторі Польщі. Дальність польоту американського літака-розвідника становить понад 16 тис. км.