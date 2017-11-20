Під час обстрілу Дамаска снаряд потрапив у посольство Росії

У Сирії будівлю посольства Росії було пошкоджено в результаті обстрілу. "20 листопада близько 10.35 місцевого часу в результаті мінометного обстрілу Дамаска, який вівся з позицій терористів, один снаряд потрапив в зовнішню огорожу Посольства Росії у Сирії, що примикає до його житлового комплексу", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

Уточнюється, що "в результаті розриву 122-мм міни, пошкодження отримали стіна будівлі, лінії електропередач і система водопостачання. Постраждалих серед співробітників роспосольства немає". "Під загрозою опинилися життя російських дипломатів", - відзначили в МЗС РФ, закликавши міжнародну спільноту до співпраці.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Росія в десятий раз наклала вето на резолюцію РБ ООН по Сирії. Москва підтримує режим Башара Асада як на політичному фронті, так і своїми силами в збройному протистоянні на території Сирії.