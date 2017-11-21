У Гамбурзі випадково розкопали гігантську бетонну свастику

На спортивному майданчику Гамбурга будівельники випадково натрапили на гігантську бетонну свастику. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

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Робітники працювали екскаватором у місці, де планують звести кабіни для переодягання, коли раптово відкопали нацистський символ розміром чотири на чотири метри. Він зберігався під шаром землі у 40 сантиметрів.

Свастика служила фундаментом для пам'ятника, який був зруйнований багато десятиліть тому. Міські чиновники кажуть, що хочуть, аби свастику усунули якомога швидше. Оскільки вивезти її - надто складно, нацистський символ планують зруйнувати відбійними молотками.

Як повідомляв УНІАН, німецького поліцейського звільнили за нацистське вітання і тату.