У Гамбурзі випадково розкопали гігантську бетонну свастику
Свастика служила фундаментом для пам'ятника, який був зруйнований багато десятиліть тому.
На спортивному майданчику Гамбурга будівельники випадково натрапили на гігантську бетонну свастику. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.
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Робітники працювали екскаватором у місці, де планують звести кабіни для переодягання, коли раптово відкопали нацистський символ розміром чотири на чотири метри. Він зберігався під шаром землі у 40 сантиметрів.
Свастика служила фундаментом для пам'ятника, який був зруйнований багато десятиліть тому. Міські чиновники кажуть, що хочуть, аби свастику усунули якомога швидше. Оскільки вивезти її - надто складно, нацистський символ планують зруйнувати відбійними молотками.
Як повідомляв УНІАН, німецького поліцейського звільнили за нацистське вітання і тату.