До Молдови не пустили російську делегацію

Російську делегацію, яка приїхала на форум ділового співробітництва «Москва-Бєльці-Молдова», не пустили у Республіку Молдова. Про це повідомили віце-голови «Нашої партії» під час прес-конференції, що відбулася 22 листопада, передає Громадське.

Представники партії назвали інцидент «прикладом того, як діє банда». Мер міста Бєльці і лідер «Нашої партії», Ренато Усатий, назвав подію «свавіллям» і обіцяв розібратися з ситуацією.

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Представниця прес-служби Прикордонної поліції Республіки Молдова Раїса Новіцкі повідомила, що десяти громадянам Російської Федерації не дозволили в'їхати в Республіку Молдова у зв'язку з тим, що вони не змогли пояснити причину свого візиту в країну.

«У прикордонній поліції не було інформації про те, що це була офіційна делегація. Водночас делегація не змогла надати документи , які б підтверджували, що вони братимуть участь у форумі», - повідомила речниця.

У липні ЗМІ повідомили, що Молдовазаборонила приземлення в аеропортах Кишинева й Тирасполя російських літаків із делегацією на чолі з віце-прем’єром РФ Дмитром Рогозіним.