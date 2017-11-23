У районі зникнення субмарини в Атлантичному океані імовірно був зафіксований вибух

Незабаром після останнього сеансу зв'язку зі зниклим аргентинським підводним човном «Сан-Хуан» 15 листопада в районі її знаходження був зафіксований звук, схожий на вибух. Мова йде про «аномальний, потужний, неядерний інцидент, який може бути вибухом». Звук зафіксували через три години після останнього контакту з підводним човном. Про це заявив представник ВМС Аргентини, передає Meduza.

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За словами представника ВМС, ця інформація співвідноситься з даними про якийсь шум у 30 кілометрах від місця останнього контакту з судном, отриманими від організації ISMERLO, яка займається пошуком зниклих підводних човнів. В цей район направлені кораблі і літаки.

"Є два незалежних джерела, які говорять одне і те ж", - зазначив представник ВМС.

Підводний човен ВМС Аргентини «Сан-Хуан» не виходить на зв'язок з 15 листопада. Перед зникненням вона перебувала приблизно в 400 кілометрах від узбережжя Патагонії.

На борту субмарини знаходяться 44 людини, у тому числі одна жінка, 35-річна Елена Марія Кравчик. Вона стала першою аргентинкою, яка пішла на службу у підводний флот.

Пошуки «Сан-Хуана» ведуться на півдні Атлантичного океану. За приблизними оцінками, у екіпажу є кисень, їжа і вода як мінімум на два тижні. Пошукову операцію ведуть кораблі аргентинського флоту, літаки і вертольоти. Всього в ній беруть участь близько 4 тисячі людей з десяти країн.

Раніше 23 листопада повідомлялося, що американський літак виявив у районі пошуків підводного човна непізнаний об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що він не має відношення до «Сан-Хуану».