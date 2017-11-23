Американця визнали невинним після 39 років у в'язниці

У Каліфорнії вийшов на свободу 70-річний ув'язнений Крейг Коулі, який був засуджений за подвійне вбивство і провів у в'язниці 39 років. Губернатор штату Джеррі Браун помилував його після нового розслідування: воно показало, що достатніх доказів провини засудженого немає, пише Meduza.

Крейга Коулі судили за вбивство 24-річної Ронди Уічт і її чотирирічного сина Дональда. Тіла убитих знайшли в їх будинку в невеликому каліфорнійському місті Сімі-Веллі 11 листопада 1978 року. Ронда Уічт була згвалтована, побита і задушена мотузкою для плетіння макраме. Її сина також задушили.

Коулі зустрічався з Рондою Уічт близько двох років, незадовго до смерті вона порвала з ним стосунки. Його затримали в той же день, коли були знайдені тіла вбитих.

У 1979 році відбувся суд, за підсумками якого голоси присяжних розділилися. Було призначено новий розгляд, і в січні 1980 року Крейга Коулі визнали винним. Його засудили до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення. Апеляційний суд залишив вирок в силі.

Нове розслідування справи про вбивство Ронди Уічт і її сина почали в жовтні 2016 року, після того як начальник поліції Сімі-Веллі Девід Лівінгстон поговорив з відставним детективом Майком Бендером, який висловив сумніви у винності Крейга Коулі. У ході розслідування провели ДНК-аналіз біологічних зразків, знайдених у приватній лабораторії. Раніше вважалося, що вони були втрачені або знищені.

Експертиза показала, що в збережених зразках немає слідів ДНК Крейга Коулі, але є ДНК інших людей. Чи встановлені їхні особи, поліція не повідомляє.

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Після нового розслідування поліція Сімі-Веллі і окружна прокуратура підтримали прохання Крейга Коулі про помилування. Розглянувши справу, губернатор Каліфорнії Джеррі Браун розпорядився негайно звільнити засудженого. У своєму рішенні про помилування губернатор зазначив, що протягом усіх 39 років Коулі був зразковим ув'язненим: він не порушував тюремний режим і повністю присвятив себе релігії. «Містер Коулі переносив тривале і несправедливе ув'язнення з неймовірною гідністю», - заявив Браун. Протягом усього строку засуджений наполягав на своїй невинності.

«Це трагічний випадок. Невинна жінка і маленька дитина були вбиті. Крейг Коулі провів 39 років у в'язниці за злочин, який, ймовірно, не здійснював. Справжній вбивця або вбивці не постали перед правосуддям», - йдеться у спільній заяві поліції Сімі-Веллі і окружної прокуратури.