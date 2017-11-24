У Москві "замінували" будівлю Держдуми

Правоохоронці перевіряють інформацію про "замінування" будівлі Держдуми в центрі Москви після анонімного дзвінка з загрозою вибуху. Про це повідомило "РИА Новости" джерело в екстрених службах.

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"Проводиться перевірка без евакуації будівлі Держдуми за адресою: Мисливський ряд, будинок 1", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на місце вже прибули співробітники поліції та інших екстрених служб.

Нагадаємо, що хвиля телефонного тероризму розпочалася у Росії 11 вересня. За два місяці з початку масових дзвінків про нібито закладені бомби в 186 містах країни було евакуйовано понад 2,3 мільйона чоловік.