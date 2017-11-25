Унаслідок інциденту в лондонському метро постраждали 15 людей
05:10, 25 листопада 2017Світ
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Раніше в Лондоні була евакуйована станція метро Oxford Circus.
Ілюстрація REUTERS
Унаслідок інциденту на станції лондонського метро Oxford Circus постраждали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє медична служба міста.
«Ми оглянули сім чоловік на місці, а також доставили дев'ятьох в лікарні», - йдеться в повідомленні. Раніше в Лондоні була евакуйована станція метро Oxford Circus, в поліції заявили, що це сталося через «інцидент».
Місцеві ЗМІ повідомили, що «пасажири з жахом» залишають метрополітен.
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