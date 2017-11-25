Унаслідок інциденту в лондонському метро постраждали 15 людей

Унаслідок інциденту на станції лондонського метро Oxford Circus постраждали щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє медична служба міста.

«Ми оглянули сім чоловік на місці, а також доставили дев'ятьох в лікарні», - йдеться в повідомленні. Раніше в Лондоні була евакуйована станція метро Oxford Circus, в поліції заявили, що це сталося через «інцидент».

Місцеві ЗМІ повідомили, що «пасажири з жахом» залишають метрополітен.