У Франції афганці влаштували криваву стрілянину

У французькому місті Кале на березі Ла-Маншу в результаті перестрілки між мігрантами афганського походження постраждали п'ятеро учасників конфлікту, заявили в поліції. Про це повідомляє французький телеканал BFM, передає РБК.

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Як розповіли у префектурі Кале, конфлікт стався між двома групами афганців, які імовірно займаються контрабандою. В результаті перестрілки з вогнепальної зброї, яка сталася близько католицького притулку, поранення отримали п'ятеро афганців. Троє поранених були відправлені в місцевий госпіталь, один - важко поранений в живіт - вертольотом доставлений в Лілль, і п'ятому допомога була надана на місці.

Як повідомляв УНІАН, більше року тому влада Франції завершили виселення мігрантів з табору мігрантів у Кале, який називали "Джунглі", незгодні мігранти здійснили підпал.