Влада Франції завершила виселення з "Джунглів", незгодні мігранти здійснили підпал
Стихійний табір мігрантів у французькому Кале, відомий як "Джунглі", повністю розселений, повідомляє влада Франції.
"У таборі більше немає мігрантів, наша місія виконана", - заявила в бесіді з журналістами префект департаменту Па-де-Кале Фаб'єн Буккьо, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Операція по знесенню стихійного табору мігрантів була завершена на кілька днів раніше, ніж планувалося.
Табір "Джунглі" став символом міграційного кризи в Європі. Більшість мешканців табору прагнули потрапити до Британії, розраховуючи на більш комфортні умови, ніж у Франції.
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У понеділок близько 2 тисяч мешканців табору погодилися покинути "Джунглі" добровільно. У вівторок два десятки робітників в присутності поліції приступили до розбирання наметів біженців, в табір також прибули два невеликих бульдозера.
У ніч на середу частину табору згоріла. Це міг бути останній акт непокори мігрантів, які не хотіли покидати Кале і не бажали, щоб зносили їх намети.
Фаб'єн Буккьо заявив в інтерв'ю французькому телебаченню, що серед мігрантів-нелегалів існує традиція спалювати будинки, перш ніж покинути їх.
Британія в суботу ухвалила першу групу з 1300 дітей і підлітків, які прибули з табору в Кале без супроводу дорослих. Вони в'їхали в країну завдяки прийнятій до імміграційного закону поправці лорда Дабса, що обумовлює зобов'язання Британії прийняти у себе дітей, які особливо потребують захисту.
Їх приїзд в Британію ознаменувався великим скандалом після того, як журналісти звернули увагу на те, що деякі з прибулих виглядають відчутно старше заявлених 14-17 років.