Ердоган назвав умову для своєї відставки

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган готовий піти у відставку, якщо лідер опозиційної Народно-республіканської партії країни Кемаль Киличдароглу надасть докази корумпованості турецького лідера. Про це повідомляє телеканал NTV.

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«Якщо у вас є докази, то надайте їх, і я дам відповідь. Інакше зізнайтеся, що ви оббрехали мене і вибачтеся. Нехай доведе, в якому іноземному банку у Тайіпа Ердогана є рахунок. Якщо не доведе, нехай іде з політики. А якщо зможе довести, то я залишу свій пост», — заявив він.

Раніше радник Ердогана Шабан Дішлі пішов у відставку через звинувачення його брата в причетності до спроби державного перевороту.