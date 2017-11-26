Ердоган назвав умову для своєї відставки
23:34, 26 листопада 2017Світ
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Це станеться, якщо лідер опозиційної Народно-республіканської партії країни Кемаль Киличдароглу надасть докази корумпованості турецького лідера.
Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган готовий піти у відставку, якщо лідер опозиційної Народно-республіканської партії країни Кемаль Киличдароглу надасть докази корумпованості турецького лідера. Про це повідомляє телеканал NTV.
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«Якщо у вас є докази, то надайте їх, і я дам відповідь. Інакше зізнайтеся, що ви оббрехали мене і вибачтеся. Нехай доведе, в якому іноземному банку у Тайіпа Ердогана є рахунок. Якщо не доведе, нехай іде з політики. А якщо зможе довести, то я залишу свій пост», — заявив він.
Раніше радник Ердогана Шабан Дішлі пішов у відставку через звинувачення його брата в причетності до спроби державного перевороту.
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