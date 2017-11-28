Ракетний есмінець ВМС США прямує по Чорному морю в Одесу
03:28, 28 листопада 2017Світ
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Повернення корабля в США очікується до католицького Різдва, 24 грудня.
Есмінець зайшов у Чорне море по дорозі з Саудівської Аравії 26 листопада / фото news.usni.org
Ракетний есмінець ВМС США «Джеймс Вільямс» (USS James Williams DDG95) увійшов в акваторію Чорного моря і рухається у бік Одеського порту, повідомляється на сайті Військово-морського інституту Сполучених Штатів.
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Повідомляється, що есмінець зайшов у Чорне море по дорозі з Саудівської Аравії 26 листопада.
Повернення корабля в США очікується до католицького Різдва, 24 грудня.
Також повідомляється, що в північному напрямку вздовж західного узбережжя Чорного моря йде корабель ВМС США «Арлі Берк», оснащений 56 крилатими ракетами «Томагавк».
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