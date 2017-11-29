"Історична подія": премія "Греммі" не висунула жодного білого співака на головну нагороду

Музична премія «Греммі» не висунула жодного білого співака в категоріях «Кращий альбом року» і «Кращий новий виконавець». Президент Академії звукозапису США Ніл Портнов назвав це історичною подією, пише Los Angeles Times.

Читайте також"Є потенціал": в США співробітниця радіо переплутала оскароносну зірку з починаючим артистом

«Я думаю, що номінації - це відображення волі членів академії, які найбільш підковані у сучасній музиці», - підкреслив Портнов.

За премію «Альбом року» на 60-й церемонії «Греммі» поборються темношкірі репери ДЖЕЙ-ЗІ, Кендрік Ламар і Childish Gambino, пуерторіканці Луїс Фонсі і Дедді Янкі, співак Бруно Марс і новозеландська співачка Лорд. В категорії «Новий артист» представлені афроамериканські хіп-хоп-виконавці Khalid і Lil Uzi Vert, а також співачки Алессія Кара, Джулія Майклз і SZA.

На минулій церемонії вручення премії стався скандал через те, що нагорода за кращий альбом дісталася британській співачці Адель. Багато глядачів вважають, що статуетка повинна була піти Бейонсе. Колишній лідер групи Village People Віктор Вілліс звинуватив організаторів у тому, що вони нібито створили спеціальний комітет, що перешкоджає присудження нагород темношкірим виконавцям.

Список номінантів на 60-ту премію «Греммі» оприлюднили 28 листопада. У категорії «Кращий класичний сольний альбом» був посмертно висунутий оперний співак Дмитро Хворостовський. ДЖЕЙ-ЗІ отримав найбільшу кількість номінацій. Переможців оголосять 28 січня 2018 року в Нью-Йорку.