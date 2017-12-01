Хорватський генерал, який випив отруту у суді у Гаазі, планував суїцид щонайменше за два роки - ЗМІ

Хорватський генерал Слободан Праляк, який помер після того як випив отруту на засіданні суду в Гаазі, планував самогубство. Про це повідомляє хорватське видання Vecernji List, передає Європейська правда.

Згідно з інформацією видання, Праляк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність. Однак про ці наміри не знали ні його друзі, ні найближчі родичі.

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З’ясувалося, що у будинку родини Праляка у загребському районі Кралєвац протягом двох років зберігався закритий конверт з інструкцією відкрити у разі раптової смерті генерала.

Після того як стало відомо про самогубство генерала його дружина і діти відкрили конверт.

У листі Слободан Праляк висловив побажання, щоб після смерті його тіло піддали кремації у присутності членів родини і найближчих друзів, а потім розвіяли попіл у Загребі.

"Перефразовуючи його слова, про які ми дізналися з джерела, близького до його родини, Праляк висловив свою волю: "Я не хочу домовини чи могили, розвійте мій прах по Мирогою (цвинтар видатних людей у Загребі – ред.)".

Остання воля генерала стала несподіванкою для делегації на чолі з міністром у справах ветеранів Томо Медведом, депутатом і сином першого президента Хорватії і держсекретарем в ранзі заступника міністра закордонних справ, які прибули до родини з наміром обговорити організацію урочистого похорону.

Нагадаємо, 72-річний Слободан Праляк помер у лікарні в середу незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за воєнні злочини в Боснії.

У контейнері, з якого Праляк випив під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі, були смертельні хімікати, підтвердила попередня експертиза.

Нідерланди розпочали розслідування у зв’язку із самогубством Праляка. До розслідування смерті генерала планує долучитися Хорватія. Досі не зрозуміло, яким чином Праляку вдалося пронести отруту у залу суду.