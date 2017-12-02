Самогубство на Гаазькому трибуналі: в крові хорватського генерала Праляка знайшли ціанід

В крові екс-глави Хорватського ради оборони в Боснії і Герцеговині Слободана Праляка, який раніше вчинив самогубство в залі суду, знайшли ціаністий калій. Про це повідомляє прокуратура Нідерландів.

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«Попередні результати токсикологічної експертизи показали концентрацію ціаністого калію в крові Праляка. Це призвело до серцевої недостатності, що вказано як ймовірна причина смерті», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що при розтині були присутні також два хорватських експерта.

29 листопада Праляк скоїв самогубство після оголошення рішення по апеляції Міжнародним трибуналом в Гаазі щодо колишньої Югославії.