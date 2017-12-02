У США вперше з часів "холодної війни" випробували систему оповіщення про ядерний удар

У США в штаті Гаваї провели випробування системи попередження ядерної атаки вперше з часів «холодної війни», оскільки зростає напруженість через продовження ракетних випробувань Північною Корею.

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1 грудня понад 380 сирен спрацювали по всьому штату. Ці ж пристрої також використовуються для попередження цунамі й інших стихійних лих, повідомляє «Радіо Свобода».

В Агентстві з управління надзвичайними ситуаціями в Гаваях заявили, що випробування пройшли добре, хоча повідомлялося про деякі збої.

На відомому пляжі Вайкікі шум хвиль і вітер переважно заглушили сирену, багато пляжників, очевидно, не чули сигналу тривоги.

Чиновники заявили, що будуть документувати будь-які скарги, а також розслідувати будь-які збої. Випробування заплановані на перший робочий день кожного місяця.

Штат Гаваї розташований на відстані близько 4600 миль від Північної Кореї, яка проводила випробування ядерної зброї та балістичних ракет, всупереч резолюціям Організації Об’єднаних Націй та засудженню більшості країн світу.