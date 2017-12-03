"Репутація розірвана на шматки": Трамп жорстко розкритикував екс-голову ФБР

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері написав, що діяльність колишнього глави ФБР Джеймса Комі завдала серйозної шкоди репутації відомства.

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«Після років керівництва Комі ФБР, з урахуванням невірного і нечесного розслідування у справі Клінтон (і не тільки це), репутація розірвана на шматки - гірше, ніж коли-небудь в історії! Але не бійтеся, ми повернемо ФБР велич», - написав він.

Комі був призначений на посаду директора ФБР в 2013 році за поданням президента Барака Обами. У 2016 році він опинився в центрі скандалу, пов'язаного з використанням екс-держсекретарем США Хілларі Клінтон особистого сервера для службового листування.

У травні 2017 року Дональд Трамп звільнив Комі, назвавши його "неефективним керівником".