США і Південна Корея розпочали наймасштабніші військові навчання

США і Південна Корея на тлі загрози з боку КНДР розпочали масштабні навчання військово-повітряних сил. Про це повідомляє агентство AP.

П’ятиденнні навчання ВПС проходять менше ніж через тиждень після того як Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети.

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Військові навчання Vigilant Ace, які відбудуться з 4 по 8 грудня у акваторії Тихого океану, будуть наймасштабнішими навчаннями, які коли-небудь спільно проводили США та Південна Корея. У них візьмуть участь близько 12 тисяч військових та понад 230 військових літаків, включаючи винищувачі F-22 і F-35. Сторони відпрацьовуватимуть сценарій з точковими авіаударами по ядерних і ракетних об'єктах КНДР, включаючи тягачі, на яких переміщують північнокорейські ракети.

Раніше повідомлялося, що США перекинули в Південну Корею 12 винищувачів п'ятого покоління.