У Каліфорнії вирує масштабна лісова пожежа: тисячі людей залишили свої домівки (фото, відео)
18:23, 05 грудня 2017Світ
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Пожежа вже дісталася житлових будинків, чверть мільйона людей залишилася без світла.
Лісові пожежі у Каліфорнії спричинили масову евакуацію людей серед ночі.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, вогнеборці попереджають, що полум'я шириться так швидко, що втримати його під контролем поки не вдається. Тисячі жителів були змушені терміново полишити свої домівки.
Загинула принаймні одна людина в аварії, що сталася у темряві на дорозі, заповненій транспортом.
Наразі вогнем охоплені вже близько 10,5 тисяч гектарів лісів. Пожежа вже дісталася житлових будинків, чверть мільйона людей залишилася без світла.
Лісові пожежі у Каліфорнії спричинили масову евакуацію людей
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