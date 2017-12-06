Кремль: Путін може оголосити про участь у виборах будь-коли

Президент Російської Федерації Володимир Путін може оголосити про свій намір брати участь у виборах глави держави 2018 року будь-якого дня.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. «Президент може це зробити в будь-який час, тому потрібно бути готовим щодня. Коли він прийме таке рішення, я не знаю, а чутки у нас щодо кожного дня і ходять», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи правильні чутки, що Путін має намір оголосити про це в середу.

Чергові вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії українського Криму, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.