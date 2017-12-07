Німеччина і Британія не підтримують рішення США про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю

Німеччина не згодна з рішенням президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Про це на сторінці в Twitter написав прес-секретар Штеффен Зайберт з посиланням на канцлера ФРН Ангела Меркель.

"Федеральний уряд не підтримує цю позицію, оскільки статус Єрусалиму повинен обговорюватися у рамках "формули двох держав", - сказано в повідомленні.

Kanzlerin #Merkel zur Entscheidung von @POTUS Trump bzgl. Jerusalem: „Die Bundesregierung unterstützt diese Haltung nicht, weil der Status von Jerusalem im Rahmen einer 2-Staaten-Lösung auszuhandeln ist.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 6, 2017

Також, про свою незгоду з рішенням Трампа по Єрусалиму заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, передає ТАСС.

"Ми не згодні з рішенням США перевести своє посольство в Єрусалим і визнати Єрусалим столицею Ізраїлю до укладення угоди про остаточний статус", - підкреслила Мей.

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"Ми вважаємо, що воно не принесе користі в тому, що стосується перспектив встановлення миру в цьому регіоні. Британське посольство в Ізраїлі розташоване в Тель-Авіві, і у нас немає планів по його переводу" - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Він також зазначив, що нинішній крок не пов'язаний з вирішенням спірних питань, зокрема, про кордони.