Крадійка Різдва: в США білка перегризла дроти на святковій ялинці (відео)
12:22, 08 грудня 2017Світ
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Місцева поліція навіть оприлюднила фото пухнастої зловмисниці.
В американському містечку Мейплвуд білка перегризла дроти на святковій ялинці
В американському містечку Мейплвуд білка перегризла дроти на святковій ялинці. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Білка мало не лишила місто без Різдва. Утім, люди швидко полагодили дерево. А місцева поліція навіть оприлюднила фото пухнастої зловмисниці.
У той же час камери зафіксували, як інша білка краде виставлене перед будинком пригощання в одній із сімей містечка.
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