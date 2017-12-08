У Конго вбито 14 миротворців ООН, ще 40 поранено

У Демократичній Республіці Конго вбито 14 миротворців Організації Об'єднаних Націй та ще понад 40 поранено. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця ООН, який подав цю інформацію на правах анонімності.

Раніше в ООН повідомили, що «велику кількість» миротворців ООН було вбито та поранено під час нападу в провінції Північне Ківу у другій половині четверга, 7 грудня.

Нагадаємо, раніше в результаті краху поїзда у Конго загинули 34 людини.