У Конго вбито 14 миротворців ООН, ще 40 поранено
19:04, 08 грудня 2017Світ
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Миротворці були вбиті і поранені під час нападу в провінції Північне Ківу.
Це відбулося в другій половині четверга / http://www.un.org/
У Демократичній Республіці Конго вбито 14 миротворців Організації Об'єднаних Націй та ще понад 40 поранено. Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовця ООН, який подав цю інформацію на правах анонімності.
Раніше в ООН повідомили, що «велику кількість» миротворців ООН було вбито та поранено під час нападу в провінції Північне Ківу у другій половині четверга, 7 грудня.
Нагадаємо, раніше в результаті краху поїзда у Конго загинули 34 людини.
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