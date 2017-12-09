У Палестині в результаті зіткнень постраждали понад 760 осіб

В результаті зіткнень палестинців з ізраїльською армією постраждали 767 осіб, йдеться в повідомленні організації Червоного півмісяця, передає Дождь.

Зіткнення відбулися в секторі Газа, на Західному березі річки Йордан, а також у східній частині Єрусалиму.

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«Сьогодні на Західному березі [річки Йордан], в Єрусалимі та в секторі Газу постраждали 767 осіб, їм була надана медична допомога. Найбільше постраждалих - 479 осіб - виявилося в Секторі Газа», - йдеться в повідомленні.

Напередодні в кількох містах на Західному березі річки Йордан почалися масові протести палестинців проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Як пише Reuters, палестинці назвали день протестів «Днем гніву». Учасники акцій закидали ізраїльських солдатів камінням і пляшками із запальною сумішшю, а армія у відповідь на це використала сльозогінний газ і гумові кулі. За даними агентства, при зіткненнях загинули як мінімум двоє палестинців.