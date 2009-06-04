Швеція має вступити до НАТО через жорстку політику Росії

Ліберальна партія Швеції ініціює вивчення на державному рівні питання приєднання Швеції до НАТО.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України, днями речник Ліберальної партії Швеції Біргітта ОЛССОН оприлюднила офіційну заяву партії про необхідність вивчення та обговорення на державному рівні питання приєднання Швеції до НАТО, яка була передана на розгляд парламентського комітету з питань оборони.

При цьому Б.ОЛССОН послалася на відповідні програмні положення Ліберальної партії та доповіді міністра оборони і головнокомандувача Збройних сил Швеції щодо невідповідності існуючої системи оборони країни сучасним викликам і загрозам, а також акцентувала увагу на рішенні Франції про повернення до військової структури НАТО та посиленні жорсткості зовнішньої політики Росії (на прикладі подій у Грузії в серпні 2008 року).

*** Згадана заява містить такі основні аспекти:

співробітництво країн Північної Європи у сфері оборони не може бути альтернативною НАТО формою забезпечення національної і регіональної безпеки;

нейтралітет Швеції «де-юре» не закріплений жодним нормативно-правовим документом, а термін «країна неприєднання» не може бути застосований до країни, яка є активним учасником Європейської політики безпеки і оборони, програми НАТО «Партнерство заради миру», бере участь в операціях коаліційних сил (в Косові та Афганістані), намагається створити регіональну систему безпеки «Північне співробітництво»;

переважна більшість країн Євросоюзу є членами НАТО та учасниками механізмів забезпечення безпеки обох організацій, які існують паралельно і доповнюють одна одну. Саме тому вважається «нераціональним» для Швеції перебувати поза рамками однієї з цих організацій, враховуючи, що ЄС володіє меншими військовими можливостями у порівнянні з НАТО.

Б.ОЛССОН зазначила, що «політичні партії не повинні беззастережно слідувати громадській думці, а їх головне завдання – впливати на неї». Водночас Б.ОЛССОН наголосила, що на теперішній час виносити згадане питання на парламентське голосування є передчасним, оскільки шведське населення недостатньо обізнане про НАТО (близько 50% опитаних проти вступу до Альянсу). Для активізації формування позитивної суспільної думки щодо НАТО необхідно покращити інформування громадян Швеції стосовно переваг та можливих негативних наслідків інтеграції до Альянсу.

Ліберальна партія Швеції входить до складу правлячої правоцентристської коаліції «Альянс в ім’я Швеції: співробітництво заради зміни влади».