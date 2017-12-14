Бред Пітт, Шарліз Терон, Джаред Лето: голлівудський тренер з акторської майстерності в Києві розповіла про зіркових учнів

Американка українського походження Івана Чаббак на історичній батьківщині відома мало, зате у всіх на слуху імена її учнів — зірок світового кіно, серед яких Бред Пітт, Шарліз Терон, Джаред Лето і інші знаменитості.

Голлівудський тренер славиться своїм жорстким психологічним підходом: вона пропонує акторам використовувати глибокі особисті травми як ресурс для створення образу. Те ж саме Чаббак проробляє з тисячами учнів по всьому світу: її школи діють на п'яти континентах, а графік міжнародних майстер-класів розписаний на півроку вперед. В кінці листопада дводенний воркшоп вперше відбувся у Києві, пише НВ.

Ідея конвертувати негативні переживання в творчість не нова, але у випадку з Чаббак вони в буквальному сенсі перетворюються в золото. Як це сталося з однією з найуспішніших її учениць — Хеллі Беррі: перша темношкіра актриса, яка отримала Оскар за головну роль, згадала Чаббак у своїй емоційній промові на врученні премії в 2002 році.

Коли Чаббак познайомилася з Бредом Піттом, він працював промоутером і розгулював вулицею в костюмі курчати.

"Він робив це, щоб заробити грошей на акторські курси. Більшість акторів змушені проходити через щось подібне: перші сім чи десять років доводиться жити дуже скромно, обмежувати себе у всьому і погоджуватися на будь-яку жахливу роботу. Наприклад, бути промоутером в кафе, де продають смажених курчат, стояти біля входу і кричати: "Заходьте, заходь - те!" - каже Чуббак

Зірковий тренер пишається тим, що Пітт завжди робить правильний вибір.

"Між великим проектом, який принесе багато грошей, і маленьким, який зробить його щасливим, він зазвичай вибирає друге. Так було з самого початку, і це правильний шлях. Я знаю багатьох акторів, які принципово вибирали гроші, але зараз вони нікому не відомі", - розповіла Чаббак.

Робота плюс ризик - така, на думку голлівудського коуча, формула успіху.

Повне інтерв'ю з Чаббак читайте у свіжому номері видання "Новое время".