Оксфордський словник вибрав слово 2017 року

Укладачі Оксфордського словника назвали словом 2017 року "youthquake" - "значуща культурна, політична або соціальна зміна, яка виникла під дією або впливом молоді". Редактори словника зафіксували п'ятикратне зростання його вживання в 2017 році порівняно з минулим роком, передає Meduza.

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Слово «youthquake» утворене зі слів «earthquake» (землетрус) та «youth» (молодь). Його вперше використала в 1965 році головний редактор Vogue Діана Вріланд, говорячи про зміни у моді та музиці.

У 2017 році це слово часто вживали у Великобританії у червні у зв'язку з невдалим виступом консерваторів на виборах в парламент - вдалий результат лейбористів пов'язали саме з молодіжним голосуванням. У вересні відбувся другий пік вживання «youthquake» під час виборів у Новій Зеландії.

Серед інших слів, які претендували на перемогу, були, зокрема, «kompromat», «antifa» і «unicorn». У 2016 році Оксфордський словник назвав словом року «post-truth» (постправда), в 2015-м - смайлик (не слово, а символ).

Як повідомляв УНІАН, раніше журнал Billboard назвав найкращі пісні 2017 року.