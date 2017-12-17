КНДР звинуватили у зламі криптовалютної біржі

Джерело в національному агентстві розвідки Південної Кореї заявило, що в Сеулі підозрюють пов'язаних з КНДР хакерів в кібератаці на криптовалютну біржу Bithumb, передає російська служба «Бі-бі-сі».

Повідомляється, що хакерів підозрюють у викраденні криптовалюти на $7 млн.

Читайте такожРосійські хакери атакували смартфони військових на базах НАТО у Балтії та Польщі - WSJ

Bithumb є однією з найбільш популярних криптовалютніх бірж Південної Кореї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що північнокорейські хакери атакують біржі біткойна.