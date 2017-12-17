КНДР звинуватили у зламі криптовалютної біржі
07:12, 17 грудня 2017Світ
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Хакерів підозрюють у викраденні криптовалюти на $7 млн.
Ілюстрація / REUTERS
Джерело в національному агентстві розвідки Південної Кореї заявило, що в Сеулі підозрюють пов'язаних з КНДР хакерів в кібератаці на криптовалютну біржу Bithumb, передає російська служба «Бі-бі-сі».
Повідомляється, що хакерів підозрюють у викраденні криптовалюти на $7 млн.
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Bithumb є однією з найбільш популярних криптовалютніх бірж Південної Кореї.
Раніше ЗМІ повідомляли, що північнокорейські хакери атакують біржі біткойна.
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