Дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон йде в дитячий садок
16:33, 18 грудня 2017Світ
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Вартість навчання в садку становить 15 тисяч фунтів стерлінгів у рік (близько 600 тисяч гривень за поточним курсом).
REUTERS
Дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотта почне ходити в дитячий садок з наступного місяця, повідомляє Daily Mail.
Дитячий садок Уїлкокса розташований неподалік від Кенсінгтонського палацу, де живе сім'я принца Вільяма. Вартість навчання в цьому закладі становить 15 тисяч фунтів стерлінгів у рік (близько 600 тисяч гривень за поточним курсом), пише "Газета.Ru".
Принцеса Шарлотта почне ходити в дитячий садок з 4 січня 2018 року.
Нагадаємо, раніше 6-річний принц Джордж виконав роль баранчика в шкільній різдвяній виставі.
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