Дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон йде в дитячий садок

Дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотта почне ходити в дитячий садок з наступного місяця, повідомляє Daily Mail.

Дитячий садок Уїлкокса розташований неподалік від Кенсінгтонського палацу, де живе сім'я принца Вільяма. Вартість навчання в цьому закладі становить 15 тисяч фунтів стерлінгів у рік (близько 600 тисяч гривень за поточним курсом), пише "Газета.Ru".

Принцеса Шарлотта почне ходити в дитячий садок з 4 січня 2018 року.

Нагадаємо, раніше 6-річний принц Джордж виконав роль баранчика в шкільній різдвяній виставі.