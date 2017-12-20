У Білому домі назвали жорсткою позицію Трампа щодо РФ

Політика і стратегія, дотримуватися яких вирішив президент США Дональд Трамп щодо Росії, відображають його погляди у цьому питанні, заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Money control.

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«Президент чітко дав зрозуміти, яка його позиція. Ми займаємо жорстку позицію щодо Росії, ми вводимо санкції щодо Росії, ми імпортуємо енергоресурси і маємо потужний вплив. Президент не був м'яким в цьому питанні», - сказала Сандерс.

Він також підкреслила, що глава держави дав чітко зрозуміти, яку позицію займає.