У Великобританії попередили теракт на Різдво
09:14, 20 грудня 2017Світ
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В ході слідства британська поліція затримала чотирьох підозрюваних у двох графствах.
REUTERS
Поліція Великобританії запобігла запланованому групою ісламістів теракту на Різдво. Про це повідомляє BBC News.
У ході слідства затримані четверо підозрюваних в графствах Південний Йоркшир і Дербішир. Під час затримання одного з підозрюваних у місті Честерфілд поліцейські перекрили вулицю, а його сусідів евакуювали. На місці працювали військові снайпери.
Ще три людини були заарештовані в районах Бернгрив і Мирсбрук в Шеффілді. Всіх затриманих доставили для допитів в поліцейську дільницю.
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