У Великобританії попередили теракт на Різдво

Поліція Великобританії запобігла запланованому групою ісламістів теракту на Різдво. Про це повідомляє BBC News.

У ході слідства затримані четверо підозрюваних в графствах Південний Йоркшир і Дербішир. Під час затримання одного з підозрюваних у місті Честерфілд поліцейські перекрили вулицю, а його сусідів евакуювали. На місці працювали військові снайпери.

Ще три людини були заарештовані в районах Бернгрив і Мирсбрук в Шеффілді. Всіх затриманих доставили для допитів в поліцейську дільницю.