Дорослі дочки Брюса Вілліса і Демі Мур знялися голими у ванні (фото)

Дівчата не рідко публікують у соціальні мережі відверті знімки, носять епатажні вбрання, а часом і зовсім гуляють містом з оголеними грудьми.

На цей раз Таллула Вілліс поділилася в Instagram черговим пікантним знімком. На фото вона і її сестри Румер і Скаут повністю оголені сидять у ванній.

Проте всі інтимні місця дівчата прикрили, так що знімок вийшов навіть досить милий.

Зазначимо, що 54-річна Демі Мур також регулярно демонструє свої принади.