Дорослі дочки Брюса Вілліса і Демі Мур знялися голими у ванні (фото)

13:33, 20 грудня 2017
Світ
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На цей раз Таллула Вілліс поділилася в Instagram черговим пікантним знімком. На фото вона і її сестри Румер і Скаут повністю оголені сидять у ванній.

Дочки Брюса Вілліса і Демі Мур відомі своєю провокацією / Instagram

Дівчата не рідко публікують у соціальні мережі відверті знімки, носять епатажні вбрання, а часом і зовсім гуляють містом з оголеними грудьми.

На цей раз Таллула Вілліс поділилася в Instagram черговим пікантним знімком. На фото вона і її сестри Румер і Скаут повністю оголені сидять у ванній.

Проте всі інтимні місця дівчата прикрили, так що знімок вийшов навіть досить милий.

Зазначимо, що 54-річна Демі Мур також регулярно демонструє свої принади. 

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Теги: #Брюс Вілліс і Демі Мур#дочки Брюса Вілліса