Дорослі дочки Брюса Вілліса і Демі Мур знялися голими у ванні (фото)
13:33, 20 грудня 2017Світ
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На цей раз Таллула Вілліс поділилася в Instagram черговим пікантним знімком. На фото вона і її сестри Румер і Скаут повністю оголені сидять у ванній.
Дочки Брюса Вілліса і Демі Мур відомі своєю провокацією / Instagram
Дівчата не рідко публікують у соціальні мережі відверті знімки, носять епатажні вбрання, а часом і зовсім гуляють містом з оголеними грудьми.
На цей раз Таллула Вілліс поділилася в Instagram черговим пікантним знімком. На фото вона і її сестри Румер і Скаут повністю оголені сидять у ванній.
Проте всі інтимні місця дівчата прикрили, так що знімок вийшов навіть досить милий.
Зазначимо, що 54-річна Демі Мур також регулярно демонструє свої принади.
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