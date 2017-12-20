Жорстокий експеримент: у Росії топили собаку, щоб здивувати сербського президента (відео)

У Росії сербському президентові показали таксу, яка нібито дихає під водою. Для цього собаку насильно заштовхнули в прозору колбу з рідиною. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Таким чином віце-прем'єр Дмитро Рогозін намагався здивувати Олександра Вучича "унікальним проектом рідинного дихання". На відео видно, як собака намагається вибратися тоді, як притоплює лаборант.

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Через деякий час перелякану тварину дістали з ємності живою.

Раніше у Харкові заарештували чоловіка, який відправив свою собаку на смерть за пляшку горілки.