Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України

14:33, 25 грудня 2017
Світ
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У своєму посланні Папа Франциск закликав молитися за мир і докладати зусилля для його будування.

REUTERS

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні "Місту і світу" молився за мир для України, передає ЄвроПравда з посиланням на "Радіо Ватикану".

Читайте такожПапа Франциск згадав Україну в своїй промові"Бачимо Ісуса в дітях, які разом зі своїми родинами страждають від насильства, породженого конфліктом в Україні, та від його серйозних гуманітарних наслідків, і молимося за те, щоб Господь якнайшвидше дарував мир цій дорогій країні", – сказав Папа Франциск, промовляючи опівдні 25 грудня з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

У своєму посланні глава католицької церкви закликав молитися за мир і докладати зусилля для його будування.

"Сьогодні, коли над світом віють вітри війни, а вже неактуальна модель розвитку й надалі породжує загальнолюдську, суспільну та екологічну деградацію, Різдво наново повертає нас до знаку Дитини, запрошує розпізнати Його в обличчях дітей", – сказав Папа Франциск, згадуючи про жителів країн, де не припиняються конфлікти, зокрема Святої Землі, Близького Сходу, ряду африканських країн, Венесуели та України. 

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Теги: #Франциск мир Україні#Франциск згадав Україну