Ефект Трампа: низка країн розглядає можливість перенесення посольств до Єрусалиму

Ізраїль проводить переговори з більш ніж з десятьма країнами, включаючи деякі європейські країни, про можливість перенесення їхніх посольств до Єрусалиму, повідомляє Голос Америки з посиланням на New York Post, який володіє інформацією від низки посадовців.

Читайте такожСтатус Єрусалима: Генасамблея ООН не підтримала Ізраїль та США (відео)Після того, як відповідне рішення ухвалила Гватемала, заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Хотовелі заявила, що "низка країн зацікавлена, в тому, щоб, наслідуючи приклад президента Трама, заявити про це ізраїльське місто як про нову столицю".

За повідомленнями ЗМІ, Гондурас та Панама повідомили адміністрацію Палестини про свій намір перенести посольства до Єрусалиму.

"Ми спілкуємось з щонайменше десятьма країнами – деякі з них в Європі", - заявила Хотовелі.

Раніше, як президент Чехії Мілош Земан, так і президент Угорщини Віктор Орбан висловлювались на підтримку позиції Ізраїлю з цього питання, однак про перенесення посольств до Єрусалима не йшлося.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію, яка відкидає визнання США Єрусалима столицею Ізраїлю. Таке рішення зазнало потужної критики з боку США. Голова Постійного представництва США в ООН Ніккі Гейлі попередила, що голосування визначить те, як США розглядатимуть "країни, що не шанують нас на форумі ООН".

Українська делегація пояснила, чому не брала участі в голосуванні ГА ООН щодо Єрусалима. За словами представників української делегації в ООН, таким чином вони висловили свою позицію, що таке голосування не сприятиме зменшенню напруги в регіоні, а статус Єрусалима має бути вирішений лише шляхом мирних переговорів.